Новий керівник "Вінницягаз" працюватиме 3 роки

Спостережна рада газопостачальної компанії "Вінницягаз" 2 липня призначила головою правління Олександра Кривчака. Про це з посиланням на компанію повідомляє Вінниця-Інфо.

Кривчак призначений на 3 роки. Акціями підприємства не володіє. До нинішнього призначення обіймав посаду директора Жмеринського управління газового господарства ПАТ "Вінницягаз".

Спостережна рада звільнила з посади виконуючого обов`язки голови правління Олексія Войтенка, який обіймав цю посаду з квітня цього року.

Довідка.

Публічне акціонерне товариство "Вінницягаз" займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ у Вінницькій області.

47,059% акцій "Вінницягаз" належить Національній акціонерній компанії "Нафтогаз Україна", 12,73% акцій Товариству "Інвест-ресурс" (м.Івано-Франківськ), 19,09% - ВАТ «Ролюкс» (м.Івано-Франківськ), 19,09% - ВАТ «Агропромкомплект» (м.Львів). "Вінницягаз" у 2010 році збільшив збитки в 2,44 рази або на 90,265 млн. грн, в порівнянні з 2009 роком - до 153,902 млн. грн.

2011 рік "Вінницягаз" закінчив із збитками 57,638 млн гривен, збільшивши чистий дохід у 2,39 рази, або на 577,81 млн гривень порівняно з 2010 роком до 992,404 млн гривень.