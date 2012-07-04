Вінницькі хокеїсти виграли молодіжний чемпіонат країни

У Вінниці фінішував чемпіонат України з хокею на траві серед молодіжних команд (вікова категорія до 21 року). Турнір проходив на стадіоні Центрального парку культури і відпочинку.

Перше місце виборола збірна Вінницької області, яка впевнено перемогла у всіх матчах. Її підготував тренер молодіжної збірної України вінничанин Микола Касянчук. До основного складу чемпіонів входили лідери чоловічої клубної команди міста над Бугом, яку він очолює – «ШВСМ-Олімпія-Динамо».

На наступних призових місцях – команда Житомирської області і юнацька збірна України (до 16 років). До речі, у юнацькій збірній з 18 членів 11 – вінничани. Подальші місця посіли команди Кривого Рогу і ОСДЮШОР «Олімпія» (Вінниця).

– Перемога збірної Вінниччини є цілком заслуженою. Вона не залишила жодного шансу своїм конкурентам. Наприклад, збірну Житомирщини здолала з рахунком 6:1, – сказав віце-президент Федерацію хокею на траві України, директор ОСДЮШОР «Олімпія» Федір Новік. – Тепер юнацька і молодіжна збірні України змагатимуться на чемпіонатах Європи. Основу обох цих команд складатимуть вінничани.