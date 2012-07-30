1 серпня вінничанки мають одягнути яскраві сукні

1 серпня вінничанок запрошують долучитися до міжнародного флешмобу, в якому бере участь більше 60 міст світу.

Ідея яскравого та квітучого флешмобу належить російській письменниці та психологу Ользі Валяєвій. Вона закликає зробити світ кращим, вийшовши на головну вулицю міста у яскравому одязі та з квіткою в руках. Квітку слід подарувати сумній або стурбованій незнайомці, покращивши цим подарунком її настрій.

- 1 серпня у мене день народження, - говорить Ольга. - І не просто чергова дата, а ювілей. Я схиблена на святах. Дуже люблю незвичайні рішення. Вирішила стіл не накривати, тости не вислуховувати, вечірку за сотню персон не влаштувати, і подарунками не обкладатися з голови до ніг. Хочеться щось значне створити. Для інших людей. Для всього світу. Тому я пропоную вам просто жіночий флешмоб. Чому б не зібрати все красу в одному місці?

Отже, 1 серпня, у середу о 19.00 у сквері Козицького можна буде побачити квітучих дівчат та посміхнутись. Приєднуйтесь до глобального флешмобу жіночності! Подаруйте свято собі та оточуючим!

Ті, хто прийде на площу з квітами можуть поспілкуватися з однодумницями, станцювати або заспівати, випити чаю з тістечком та просто гарно провести час.

Одночасно кілька сотень дівчат в різних містах та країнах (Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Литва, Німеччина, Італія, Чехія) будуть так само ділитись своїм чудовим настроєм.

На Вінниччині до флешмобу приєднались також жінки Немирова.

Давайте зробимо світ кращим, а жінок навколо - трішки щасливішими!