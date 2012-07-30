Перевірять, як працюють сирени на Ладижинській ТЕС

Сьогодні місто Ладижин, його головне підприємство – Ладижинську ТЕС, а також міську раду, служби цивільного захисту міста, потенційно-небезпечні об’єкти та об’єкти підвищеної небезпеки перевіряє управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області.

Ладижинськка ТЕС з точки зору техногенної безпеки, в разі виникнення надзвичайної ситуації, складає найбільшу небезпеку для населення та довкілля, повідомляє сайт управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області.

Оскільки житловий сектор знаходиться в зоні можливого ураження при виникненні надзвичайної ситуації на ТЕС, то в першу чергу увага приділялася стану системи оповіщення та зв’язку. Про настання лиха люди зможуть дізнатися через сирени, які розосереджено розміщені по місту, та із текстових повідомлень, що будуть транслюватися по РК «Лада». Також опрацьовувався напрямок щодо дотримання вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки.

Довідка. Військове поселення Ладижин у 1973 році отримало статус міста, а у 2000-му – місто обласного значення. Ладижин займає друге місце за обсягами промислового виробництва в області після Вінниці.