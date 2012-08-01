Коли вінничани виступатимуть на Олімпіаді

Після першої здобутої українцями золотої медалі (Шемякіною у фехтуванні) настрій вітчизняних уболівальників значно покращився. Але апетит, як відомо, приходить під час їжі. Тому ми чекаємо перемог і від вінницьких олімпійців. Цього тижня змагатимуться двоє з них.

Олімпійська чемпіонка Пекіна Наталя Добринська за медалі у семиборстві боротиметься 3–4 серпня. У ці дні змагання проходитимуть з 12:00 до 15:45, а суботнім вечором (з 20:50 до 00:05) відбудуться ще й фінал і церемонія нагородження багатоборок.

Віце-чемпіонка Європи Анна Письменська, яка на цій Олімпіаді вже посіла шосте місце у синхронних стрибках у воду, змагатиметься у одиночних стрибках з 3-метрового трампліну. Попередні змагання стрибунів відбудуться 3 серпня, з 16.30 до 19.30. Півфінальні – 4 серпня, з 16.30 до 18.10. Фінальна частина пройде 5 серпня, з 21.00 до 22.30.

Наступного тижня на старт вийдуть інші дві вінничанки. 7 серпня, у вівторок, олімпійська чемпіонка Пекіна Інна Осипенко-Радомська змагатиметься у перегонах байдарок-одиночок на 500 м (попередні змагання і півфінали), а 9 серпня, у четвер, – у фінальному етапі (якщо потрапить туди). Час проведення цих перегонів – 11:30 - 13:30.

Інна Осипенко-Радомська стартуватиме й на іншій дистанції – 200-метрівці. 10 серпня, з 11:30 - 13:15 пройдуть попередні змагання і півфінали, а 11 серпня, у суботу, з 11:30 до 13:20 – фінали.

Останньою серед вінничан у Лондоні стартує Ольга Яковенко. 11 серпня, з 19:00 до 20:45, найсильніші жінки планети змагатимуться у спортивній ходьбі на 20 км.

Вінницькі олімпійці готові до звершень. Ось, наприклад, що каже Інна Осипенко-Радомська, яка виступає вже на четвертій Олімпіаді:

— Ставлю на максимум. Підготувалася на 350 відсотків, а на дистанції покажу 100. Я довіряю своєму тренеру, на мою думку, він правильно побудував підготовку і результат буде успішний. Останні пару років всі мої виступи були медальними. У Лондоні виступлю на двох дистанціях — і хочу узяти нагороди.