Люди з інвалідністю хочуть рівних можливостей на виборах

Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді «Паросток» завтра презентує нову програму «Рівні можливості у виборах для людей з інвалідністю», підтриману Фондом Східна Європа.

«Щоразу, коли в Україні проходять вибори (президентські, парламентські чи місцеві), велика кількість людей з різних причин залишаються осторонь. Таким чином результати виборів, навіть якщо вони пройшли без явних порушень, не можливо вважати ВОЛЕЮ НАРОДУ, оскільки деякі верстви населення просто не мали можливості виявити свою волю», - пишуть у прес-анонсі організатори заходу.

Серед цих категорій – люди з інвалідністю. І якщо люди з обмеженими фізичними можливостями старшого покоління хоч в якійсь мірі беруть участь у виборах, то молоді люди з інвалідністю, які отримали право вперше голосувати, залишаються бездіяльними. Вони ще не мають активної громадської позиції, вони звикли до постійної опіки з боку старших, вони зовсім не відчувають себе потрібними суспільству.

Також здебільшого залишаються осторонь виборів люди, що живуть з ВІЛ/СНІД. Багато хто з них також мають інвалідність. Через проблеми зі здоров’ям, через проблеми в сім’ях, через деморалізацію та загальну зневіреність у державі тощо, ця верства населення не вважає за непотрібне висловлювати свою думку щодо майбутнього державного устрою.

Ціль даного проекту – переконати людей з інвалідністю (особливо молодь) та людей, що живуть з ВІЛ/СНІД, у важливості їхньої громадської активності, у їхній значимості й залучити їх до виборчого процесу, а також налаштувати громаду Вінниччини на толерантне ставлення та розуміння проблем вищезгаданих категорій і всіляке сприяння їхньому волевиявленню у виборах 2012 року.