Вінничанам знову боргують зарплатню

Сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств і організацій Вінницької області в порівнянні з початком 2012 року зросла на 3,2%, або на 0,5 млн грн, і за станом на 1 липня 2012 склала 16,15 млн грн.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Вінницькій області.

Заборгованість по зарплаті в порівнянні з 1 червнем 2012 року зросла на 7,1%, або на 1,07 млн грн.

У загальній сумі заборгованості України питома вага Вінницької області склала 1,7%.

Із загальної суми боргу по зарплаті в області 49,1% доводиться на підприємства-банкроти, 47,5%% - на економічно активні підприємства, доля економічно неактивних підприємств в обсязі заборгованості складає 3,4%.

Більше половини(52,8%) невиплаченої заробітної плати доводиться на промислові підприємства області. Серед інших підприємств найбільша доля боргу перед працівниками в охороні здоров'я, та сфері надання соціальної допомоги(12,7%), на підприємствах, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг і надання послуг підприємцям (11,7%%) і будівельних організацій(9,7%).

Сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств в порівнянні з початком 2012 року збільшилася на 48,6%, а до 1 червня 2012 р. - на 30,8%, і на 1 липня 2012 склала 7,67 млн грн.