У Вінниці розпочалась арт-інтервенція-2

Сьогодні розпочався проект „Арт-інтервенція-2”. Художники з Вінниці, Херсона та Черкас прикрасять наше місто, досліджуючи його засобом творчого втручання. Сірі бетонні стіни спалахнуть яскравими фарбами та промовистими образами. Вулиці Вінниці збагатяться кількома новими витворами мистецтва

Перший об’єкт буде створено сьогодні поблизу бібліотеки-філії №7 Вінницької міської централізованої бібліотечної системи, яка знаходиться по вулиці Баженова, 32. Стіну мікрорайону Тяжилів прикрасить човен, який мов випливає з неї.

Заплановано до кінця „Мистецьких вихідних” втілити в життя 5 ескізів. На яких саме стінах вони розквітнуть поки узгоджується. Всі місця для арт-обєктів скоординовано з місцевою владою. Фарби та інші необхідні матеріали надано з бюджету.

На латині „interventio” означає „впровадження”. Для „Лабораторії актуальної творчості” це впровадження образотворчого мистецтва в міський пейзаж, наповнення місцевих об'єктів новим змістом.