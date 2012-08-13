Вінничанка впала в яму з хімією

12 серпня в смт. Турбів Липовецького району Вінницької області внаслідок нещасного випадку травмовано жінку.

Про це повідомляє прес-служба територіального управління МНС України у Вінницькій області.

В смт. Турбів на території цукрового заводу за власної необережності в жомову яму впала 41-річна жінка. Внаслідок падіння в яму жінка отримала хімічні опіки обох стоп і гомілок, множині інфіковані подряпини обох гомілок та загальне переохолодження організму.