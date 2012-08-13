У Жмеринському районі чоловік тримав двох рабів

На контролі у Вінниціької прокуратури - перевірка щодо незаконного утримання громадян у Жмеринському районі.

9 серпня 2012 року стало відомо, що у с. Кармалюкове Жмеринського району в одного місцевого жителя проживають двоє громадян, які за їжу та одяг працюють на нього.

- Вказані громадяни пояснили, що вони виконували різні роботи по господарству, випасали худобу на пасовищах. Один із них стверджує також, що господар постійно контролював їх і погрожував фізичною розправою в разі відмови працювати, чи втечі. Інший говорить про те, що його могли вдарити, але ніхто насильно не утримував, іноді йому давалиі незначні кошти, - повідомляють у прес-службі прокуратури Вінницької області.

На даний час за вказаним фактом Жмеринським РВ УМВС у Вінницькій області проводиться перевірка в порядку ст. 97 КПК України, яка перебуває на контролі Жмеринської міжрайонної прокуратури.

