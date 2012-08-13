Хлопчик втопився у 15-метровій криниці

11 серпня о 20:23 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №35 міста Ямполя надійшло повідомлення про те, що, граючись на подвір’ї, внаслідок необережності в криницю впала восьмирічна дитина.

- По прибуттю чергового караулу з’ясувалось, що в криниці вже знаходився батько хлопчика, який першим кинувся на допомогу, - повідомляють у прес-службі ТУ МНС у Вінницькій області. - Бійці МНС за допомогою рятувальної мотузки підняли дитину та її батька на поверхню. Хлопчик внаслідок падіння у криницю (глибина близько 15 метрів) отримав чисельні травми всього тіла. Дитину було доставлено до реанімаційного відділення Ямпільської центральної районної лікарні. Однак, отримані травми виявилися несумісні з життям.

МНС вкотре застерігає: не залишайте дітей без нагляду! Обмежте їх доступ до небезпечних для життя та здоров’я місць.