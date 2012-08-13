Вінниччина - рекордсмен зі сплати податків

Платники податків у Вінницькій області сплатити до бюджетів усіх рівнів 2382,8 млн. гривень. Це на 205,8 млн. гривень або на 9,5% більше ніж у січні-липні 2011 року.

Про це повідомляє відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю Державної податкової служби у Вінницькій області.

Із 2382,8 млн. гривень, до Державного бюджету зібрано 1212,6 млн. гривень, що на 35,7млн. гривень більше минулорічних показників. А до місцевих бюджетів надійшло 1170,2 млн. гривень, що на 17% або на 170,1 млн. гривень перевищує фактичні надходження січня-липня 2011 року.

У розрізі податків, зборів та обов’язкових платежів, приріст надходжень спостерігається по єдиному податку для суб’єктів малого підприємництва – на 114% (+39,4 млн. грн.), плати за землю – на 28,3% (+36,1 млн. грн.), податку на додану вартість – на 26,5% (+112,9 млн. грн.), податку з доходів фізичних осіб – на 11,2% (+85,6 млн. грн.).