Обсмалювали свиню, а згоріли самі

10 серпня о 00:50 до Шаргородської центральної лікарні поступили мешканці села Калитинка: чоловік, 1983 року народження, з термічними опіками ІІ ступеня лівої нижньої та верхньої кінцівки (близько 10 відсотків шкіри) та хлопець, 1993 року народження, з термічними опіками ІІ-ІІІ ступеня рук та шиї (близько 18 відсотків шкіри).

- Опіки обидва отримали через необережне поводження з газовим балоном, під час смалення свині, - повідомляють у прес-службі ТУ МНС у Вінницькій області. - Гнучкий патрубок, що з’єднує балон з горілкою, вирвало зі сторони горілки, внаслідок чого неконтрольований палаючий струмінь обпік людей. На даний час потерпілі знаходяться в хірургічному відділенні Шаргородської центральної районної лікарні.

Рятувальники застерігають: дотримуйтесь правил власної безпеки при користуванні газом у побуті, дбайте про справність газового обладнання.

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