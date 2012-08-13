З квартири визволяли 3-річну дитину

11 серпня о 20:55 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №10 міста Гайсина надійшло повідомлення від місцевої жительки про допомогу у відкриванні вхідних дверей власного помешкання. Коли жінка вийшла з квартири, що заходиться на третьому поверсі, вхідні захлопнулись. Всередині залишилась 3-річна дитина.

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

По прибуттю на місце події рятувальниками відділення самостійної державної пожежної частини №10 у складі трьох чоловік було здійснено встановлення трьохколінної драбини та разом із працівником МВС проведено відкривання вхідних дверей.