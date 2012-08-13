У міській міліції - грандіозні зміни

З 10 серпня змінена структура Вінницької міської міліції. Тепер існує один Вінницький міський відділ міліції. А райвідділів два: Перший - Староміський обєднаний із Замостянським та Другий - колишній Ленінський.

Керувати Першим відділом призначили начальника із Замостя – Сергія Сокирана. А колишнього власника цього кабінету, Юрія Найчука, перевели у заступники до начальник Вінницького міського відділу міліції, що досі називався управлінням і знаходиться на Хмельницькому шосе, Юрія Куцого. Юрій Найчук приступив до роботи там, як заступник по кадрах, повідомляє сайт 20 хвилин.

У Тяжилівському відділенні міліціонерів не звільнять. Там, і в приміщення на Київській, де був Замостянський райвідділі, розміщують сектор дільничних інспекторів, відділи боротьби з економічними злочинами та незаконним обігом наркотиків. На вул.Ленінградській лишаться слідчі і оперативники. Тут і працюватиме начальник першого відділу.

А в міліції на Пирогова, крім назви, мало що поміняється. Тепер це другий відділ міської міліції. В кабінеті начальника тут залишився працювати Віктор Сидоренко. Відділень у його підрозділі немає.

Перший відділ Вінницького міського відділу міліції: вул. Ленінградська, 73. Телефон чергової частини 59-33-28, 59-33-30, 27-17-29, 63-00-68.

Начальник - підполковник міліції Сокиран Сергій Володимирович. Робочий телефон 59-32-71.

Другий відділ Вінницького міського відділу міліції: вул. Пирогова, 4а. Телефон чергової частини 59-33-26.

Начальник - полковник міліції Сидоренко Вiктор Миколайович. Робочий телефон 59-39-09. Прийом громадян у нього щоп'ятниці з 10.00.

Вінницький міський відділ міліції у Вінницькій області: Хмельницьке шосе, 9. Телефон чергової частини 59-33-29.

Начальник - полковник міліції Куций Юрій Іванович. Робочий телефон 59-32-29. Прийом громадян проводить щоп'ятниці з 10.00.

Перший заступник - підполковник міліції Соломон Ігор Володимирович. Робочий телефон 59-32-97. Прийом громадян щосереди з 14.00.

Начальник сектору дільничний інспекторів Вінницького міського відділу - капітан міліції Кулівар Микола Федорович. Робочий телефон 59-34-98. Графік прийому громадян: вівторок з 10.00 до 12.00, четвер з 15.00 до 17.00.