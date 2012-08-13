Православний молодіжний табір зібрав 250 вінничан

З 5 по 7 серпня у с. Гущинці Калинівського району, з благословення митрополита Вінницького і Могилів-Подільського Симеона, вже вдруге проходив молодіжний табір Вінницької єпархії. Як і минулого року, табір розташувався на території місцевого професійного училища. Організатором табору став єпархіальний відділ по роботі з молоддю, який очолює ієромонах Флавіан (Рішко). Значно активніше до організації табору у цьому році долучилися представники православних вінницьких «молодіжок», які нещодавно згуртувалися у «Молодіжну раду», і вже не раз проявляли себе у організації різних заходів, наприклад у зборі коштів для онкохворих дітей, сімейному фестивалі тощо.

Про це йдеться на сайті Вінницької єпархії.

«Молодіжна рада» направила до табору двадцять волонтерів, котрі допомагали священикам організовувати дозвілля для понад двох сотень молодих людей, які прибули до табору з усіх благочинь єпархії.

Перш за все організатори табору облаштували територію для наметового містечка, яку поділили на 7 «районів», кожен з яких мав свій власний колір . У кожному районі проживали приблизно 30 осіб, в тому числі 2 старших волонтерів.

З першої хвилини перебування у таборі усі його учасники були залучені до участі у різноманітних заходах, іграх та змаганнях. Однією із найяскравіших ігор була гра «Янголи». Згідно її правил, кожен отримував свого випадкового підопічного і таємно піклувався про нього протягом всієї табірної зміни. Завдяки цій грі учасники табору із різних куточків Вінницької єпархії мали можливість поближче познайомитись один з одним.

Також був проведений фотоквест, у якому команди мали проілюструвати за допомогою не більше ніж трьох фотографій фільм, книгу та пісню. Також загони брали участь у станкових іграх,виконували різноманітні завдання, в тому числі й такі, що стосуються знання Закону Божого та історії Церкви. Священики провели з молодими людьми міні-бесіди, під час яких кожен мав змогу у неформальній обстановці отримати відповіді на хвилюючі запитання, зокрема щодо стосунків між молодими людьми, шлюбу, духовного життя. Багато було бажаючих поспілкуватися на теми чернецтва, адже серед священиків, котрі опікувалися мешканцями табору, були й монахи.

Дівчата у таборі з задоволенням грали у волейбол, а хлопці взяли участь у міні-турнірі з футболу, переможцями якого стала вінницька команда «Спас»-2.

Справжнім подарунком для молоді став концерт православного вінницького дуету Ігоря Кірпічнікова та Наталії Пудайло, а також гурту «Очеретяний кіт», оригінальна музика яких лунала далеко за межами табору.

Загалом табір дав змогу молодим людям всієї вінницької єпархії об’єднатися спільним духом та настроєм, відчути, що вони не одинокі у своїх переконаннях, проявити себе у новій діяльності, та гарно відпочити. Яскравим свідченням цього є активне листування між учасниками табору, яке продовжується у соціальних мережах, та зустрічі, які вже після закінчення табору відбулися у деяких благочиннях. А волонтери, за допомогою митрополита Симеона, котрий подякував їм за труди і старанність, вже встигли побувати разом у паломницькій поїздці до Лемешівського чоловічого монастиря. Усі, хто був у таборі, з нетерпінням чекають наступного року, щоб знову зустрітися разом у своїй «Кают-компанії».