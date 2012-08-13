11-й округ порвуть на «шматки»

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у депутати до Верховної Ради по 11 виборчому округу (Правобережна Вінниця та частина Вінницького району) колишнього голову Вінницької обласної організації Партії Регіонів та колишнього нардепа Віктора Антемюка.

Цікаво, що Антемюк в парламент йде не як партієць, а як самовисуванець. На вибори колишній «перший регіонал Вінниччини» йде із немалим капіталом. Сума доходу за 2011 рік, вказана у декларації – становить понад 15 мільйонів гривень. Про це йдеться на офіційному сайті ЦВК.

Антемюк став 7 претендентом на парламентський мандат в окрузі №11. Окрім нього на місце у Верховній Раді претендують такі VIP-вінничани, як Валерій Бевз (дохід за 2011 рік трохи більше 433 тисяч гривень), Олександр Домбровський (дохід за 2011 рік трохи більше 300 тисяч гривень), Наталя Добринська (дохід за 2011 рік трохи більше 217 тисяч гривень). Також зареєстровані такі авторитетні вінничани, як Наталя Солейко, Людмила Станіславенко, Роман Кулініч.

Виборчий округ № 11 налічує за даними ЦВК більше 169 тисяч виборців. Така потужна команда кандидатів може «порвати» і фінансово, і авторитетно округ на шматки, роздрібнюючи голоси виборців.