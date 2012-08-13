Ще один будинок дали вінничанам під "Доступне житло"

8 серпня Міжвідомчою комісією затверджено ще один будинок для участі у Програмі "Доступне житло", який знаходиться у Вінниці, по вул. Тимощука, 37. Там буде 40 квартир, які зводить ТОВ "Промислово-інвестиційна компанія "Поділлябудінвест".

Про це повідомляє управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.



Громадянами подано 51 заяву щодо розгляду їх кандидатур про можливість участі у програмі, 47 передані уповноваженим банкам - «Ощадбанку» та «Укргазбанку».

Станом на 10.08.2012 року із позичальниками вже укладено 9 договорів та видано стільки ж кредитів громадянам на суму 2,133 млн. грн.

Під програму "Доступне житло" вінничанам виділять 333 квартири.