Хресний хід на Йосфатову долину перенесли

Через сильну спеку, яку передбачають синоптики, початок хресного ходу 15 серпня перенесено на 7.00.

Вінницьке єпархіальне управління запрошує усіх бажаючих взяти участь у традиційному хресному ході до місця Явлення Пресвятої Богородиці на Іосафатовій долині (поблизу с. Голинчинці Шаргородського району).

Хресний хід розпочнеться 15 серпня о 7.00 молебнем, який відправить митрополит Вінницький і Могилів-Подільський Симеон у храмі святого великомученика Димитрія Солунського с. Голинчинці. Крім митрополита Симеона у хресному ході візьмуть участь інші архієреї УПЦ, священики і миряни з Вінницької та інших областей України.

О 8.00, після хресного ходу, на Іосафатовій долині буде звершена Божественна літургія.

Проїзд до с. Голинченці організовують парафіяльні громади в усіх благочиннях єпархії. У м. Вінниці також можна звернутися до паломницького центру «Вінницький паломник», тел. (097)491-60-98.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (067)448-12-90