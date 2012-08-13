Хресний хід на Йосфатову долину перенесли
На годину раніше
Через сильну спеку, яку передбачають синоптики, початок хресного ходу 15 серпня перенесено на 7.00.
Вінницьке єпархіальне управління запрошує усіх бажаючих взяти участь у традиційному хресному ході до місця Явлення Пресвятої Богородиці на Іосафатовій долині (поблизу с. Голинчинці Шаргородського району).
Хресний хід розпочнеться 15 серпня о 7.00 молебнем, який відправить митрополит Вінницький і Могилів-Подільський Симеон у храмі святого великомученика Димитрія Солунського с. Голинчинці. Крім митрополита Симеона у хресному ході візьмуть участь інші архієреї УПЦ, священики і миряни з Вінницької та інших областей України.
О 8.00, після хресного ходу, на Іосафатовій долині буде звершена Божественна літургія.
Проїзд до с. Голинченці організовують парафіяльні громади в усіх благочиннях єпархії. У м. Вінниці також можна звернутися до паломницького центру «Вінницький паломник», тел. (097)491-60-98.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (067)448-12-90