Сусіди витягли з петлі молодика

16:45, 13 серпня 2012
Вінниця
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Чоловік досі без свідомості

12 серпня до Шаргородської районної лікарні було доставлено 34-річного жителя села Калинівка.

Як повідомили у прес-службі теруправління МНС в області, через побутовий конфлікт, будучи напідпитку, чоловік вирішив покінчити з життям.

З петлі потерпілого зняли сусіди, які й викликали швидку допомогу. Нині чоловік  знаходиться в реанімаційному відділені без свідомості.

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