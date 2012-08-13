Сусіди витягли з петлі молодика
16:45, 13 серпня 2012Вінниця
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Чоловік досі без свідомості
12 серпня до Шаргородської районної лікарні було доставлено 34-річного жителя села Калинівка.
Як повідомили у прес-службі теруправління МНС в області, через побутовий конфлікт, будучи напідпитку, чоловік вирішив покінчити з життям.
З петлі потерпілого зняли сусіди, які й викликали швидку допомогу. Нині чоловік знаходиться в реанімаційному відділені без свідомості.
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