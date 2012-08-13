Завтра дощ залиє Вінниччину
17:34, 13 серпня 2012Вінниця
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Оголошено штормове попередження
Завтра, 14 серпня, в західних, Житомирській, вночі у Вінницькій та Київській областях сильні дощі, в карпатському регіоні дуже сильні дощі.
Про це повідомляє прес-служба Українського Гідрометцентру МНС.
У звязку з цим по Україні МНС оголосило штормове попердеження,
На заході країни пориви вітру 17-22 м / с, на високогір'ї - Карпат 30 м / с.
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