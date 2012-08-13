Завтра дощ залиє Вінниччину

Завтра, 14 серпня, в західних, Житомирській, вночі у Вінницькій та Київській областях сильні дощі, в карпатському регіоні дуже сильні дощі.

Про це повідомляє прес-служба Українського Гідрометцентру МНС.

У звязку з цим по Україні МНС оголосило штормове попердеження,

На заході країни пориви вітру 17-22 м / с, на високогір'ї - Карпат 30 м / с.