Чоловік викопав у лісі гвинтівку та кулемет

На Вінниччині житель Оратівського району, який колекціонує старовинні речі, медалі, ордени та одяг періоду Великої Вітчизняної війни, ходив у ліс викопуючи там зброю. Принаймні міліціонерів він запевнив, що саме там «накопав» дві гвинтівки, частини рушниць, кулеметів, набоїв різного калібру та суміші пороху. Вдома він відремонтував знайдені гвинтівки.

За висновком судово-балістичної експертизи, гвинтівки є нарізною вогнепальною зброєю конструкції Мосіна калібру 7,62 мм 1891—1930 років випуску і придатні для стрільби. Про те, що зберігати та користуватися зброєю без відповідного дозволу заборонено, чоловік добре знав, але не зважав на це і використовував її для полювання. Районний суд виніс «колекціонерові» покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з іспитовим строком один рік.