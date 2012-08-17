Вінничани назбирали найбільше грошей в рамках акції «Серце до серця»

Вінниччина назбирала найбільше державі грошей в рамках Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серці» для допомоги дітям, хворим на цукровий діабет. Перегнали навіть торішніх лідерів – одеситів, а «срібних призерів» - Закарпаття – перевершили на більш ніж 270 тисяч.

Про це повідомила під час прес-конференції заступник голови Вінницької ОДА Любов Спірідонова.

Відтак, на рахунок благодійного фонду станом на 17 серпня надійшло 663, 3 тис. гривень. Це шоста частина усіх пожертв українців!

За словами посадовця, вже упродовж двох місяців за ці кошти придбають 38 інсулінових помп вартістю 18 тис. гривень кожна і передадуть їх маленьким пацієнтам, які найбільш того потребують.

Поточного року волонтери , а їх працювало в області 2187, попрацювали на славу, - зібрали майже на 150 тисяч гривень більше, аніж торік.

Найбільше коштів зібрали у Вінниці, переважно за рахунок пожертв релігійних громад. Всього в обласному центрі в рамках акції було зібрано 217, 6 тисяч гривень.

Серед районів лідери зі збору благодійних внесків – Крижопільський район, -34,7 тис. грн., Барський район , - 24 7 тис. грн. і Тиврівський район – 23,3 тис. грн.