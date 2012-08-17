13 нелегальних працівників знайшли у Вінниці

15:14, 17 серпня 2012
Вінниця
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Підприємців не індексують зарплату своїх робітників

13 осіб, які нелегально працювали у 8 фізичних осіб-підприємців, цього року виявила територіальна інспекція праці у Вінницькій області. Про це повідомив радіо "Місто над Бугом" начальник терінспекції праці у Вінницькійобласті Сергій Оборончук.

За його словами, неналежне оформлення трудових відносин і несвоєчасна виплата зарплати складають 51% від усіх порушень, які виявляє інспекція під час перевірок. Лише за 7 місяців цього року інспекція зафіксувала 648 порушень трудового законодавства.

- Ми провели 205 перевірок дотримання законодаства про працю на 137 підприємствах обалсті та у 37 підприємців- фізичних осіб, що використовують найманую працю, - говорить Оборончук. - Поширений характер має непроведення індексації заробітної плати. І це на кожному сьомому підприємстві.

Комісією складено 128 адмінпротоколів за грубе порушення законодаства про працю. На порушеників накладено штрафи  на загальну суму 47 тис. грн.

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