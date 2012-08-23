Єврорегіон «Дністер» та EUBAM облаштують пункти пропуску

22 серпня у Вінниці перебував консультант з питань стратегії, планування і продуктивності Місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM) Жан Ван Акер. Він привіз голові обласної Ради, голові Ради Єврорегіону «Дністер» Сергію Татусяку вітання з Днем незалежності від голови Місії Удо Буркхолдера.

Про це повідомила пресс-служба Вінницької облради.

– EUBAM і Єврорегіон «Дністер» минулого тижня в Одесі підписали угоду про співпрацю. Але я ще раз хочу вас запевнити, що EUBAM буде робити все можливе, щоб єврорегіон допомагав процвітанню Вінниччини, – сказав Жан Ван Акер.

Сергій Татусяк подякував представникам Місії за довіру і зауважив, що активна робота Єврорегіону «Дністер» вже викликала резонанс сусідніх єврорегіонів.

– Вчора я мав зустріч з румунськими представниками Єврорегіону «Сірет-Прут-Дністер». Вони висловили бажання налагодити з нами співпрацю. Вони мають досвід роботи з європейськими проектами, тому я думаю об’єднання наших зусиль піде тільки на користь, – зазначив С.Татусяк.

Крім того, очільник Єврорегіону «Дністер» повідомив присутнім на зустрічі журналістам, що EUBAM і «Дністер» вже почали працювати над першим спільним проектом. Він стосується облаштування прикордонних пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні. Відповідь щодо фінансування цього проекту Євросоюз дасть вже у вересні