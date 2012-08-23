Повернення ПДВ «автоматом» заслужили 8 підприємств області

ПДВ у автоматичному режимі на Вінниччині отримують втричі більше платників ніж минулоріч

Про це повідомив Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області.

Якщо впродовж 2011 року ПДВ автоматом отримували всього 2 платники регіону і їм відшкодовувалось 19,6% усіх заявлених сум, то станом на 1 серпня 2012 року критеріям, визначеним у Податковому Кодексі України, відповідають вже 8 платників ПДВ Вінниччини. А сума ПДВ-автоматом сягає 27,3 млн. грн., або 34,1% загального обсягу заявлених сум.

Серед цих, хто долучився до автоматичного відшкодування ПДВ ТОВ „ВП „Пневматик”, ТОВ "Торговий дім "Вінницький агрегатний завод", ТОВ "Жежелівський каолін" та ПП "Конкурент".

- У порівнянні з минулими роками ми можемо прослідкувати позитивну тенденцію збільшення відшкодованих сум ПДВ”, - наголошує голова ДПС у Вінницькій області Ірина Зленко. Якщо в 2010 році заявлено до відшкодування на розрахунковий рахунок платника 193,7 млн. грн., відшкодовано 99,0 млн. грн., що становило 51,1 % від заявленої суми, то у 2011 році заявлено до відшкодування на розрахунковий рахунок 193,1 млн. грн., відшкодовано 221,6 млн. грн., що становить 114,7% і на 63,6% більше, ніж в попередньому році.

А станом на 01.08.2012 року на розрахунковий рахунок вже заявлено 80,0 млн. грн., відшкодовано 105,5 млн. грн., що становить 131,8%, що на 17,1 % більше, ніж в 2011 році.

Така динаміка пояснюється запровадженням механізму автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ, яке на переконання податківців у подальшому повинно стати основним механізмом бюджетного відшкодування.

На автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ можуть претендувати й інші платники податків Вінниччини за умови, що фінансові результати їхньої діяльності свідчать про наявність належного рівня податкової культури, відсутність ознак мінімізації податкових зобов’язань, застосування прозорого механізму формування сум бюджетного відшкодування ПДВ.