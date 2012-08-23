Джига підписав доручення про стабілізацію цін на молоко

22 серпня голова облдержадміністрації Микола Джига підписав доручення щодо стабілізації цінової ситуації та усунення порушень на ринку заготівлі молока в області.

Про це повідомило офіційне Інтернет-представництво Вінницької ОДА.

Одним з пунктів доручення передбачено терміном до 10 вересня активізувати в області роботу з молокопереробними підприємствами та забезпечити підвищення мінімальних закупівельних цін на молоко другого ґатунку базової жирності від господарств населення до рівня 2,50 грн. за 1 кг.

ДОРУЧЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

щодо стабілізації цінової ситуації та усунення порушень на ринку заготівлі молока в області

З метою аналізу ситуації на ринку молока та приведення цін на заготівлю молока в області до економічно обґрунтованого рівня:

1.Членам Робочої групи (затвердженої дорученням голови облдержадміністрації від 06.03.2012р. №01-1-14/1357) підготувати наступні плани-графіки роботи підпорядкованих державних установ щодо контролю за дотриманням законодавства та попередженням порушень на ринку заготівлі молока:

- план роботи на період до 10 вересня 2012 року;

- план роботи до кінця поточного року.

Плани-графіки подати для затвердження першому заступнику голови обласної державної адміністрації Мовчану І.М.

Термін: до 23 серпня 2012 року

2.Членам Робочої групи (затвердженої дорученням голови облдержадміністрації від 06.03.2012р. №01-1-14/1357) активізувати роботу з молокопереробними підприємствами та забезпечити підвищення мінімальних закупівельних цін на молоко другого гатунку базової жирності від господарств населення до рівня 2,50 грн. за 1 кг.

Термін: до 10 вересня 2012 року

3. Головам районних державних адміністрацій активізувати діяльність Робочих груп у районах області, створених на виконання доручення першого заступника голови облдержадміністрації Мовчана І.М. від 19.07.2012р. №01-1-14/4585.

Термін: постійно

4. Контроль за виконанням дорученням покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Мовчана І.М.

Голова обласної

державної адміністрації Микола ДЖИГА