«Опора» підловила Джигу на китайських комп‘ютерах

Голова Вінницької обласної державної адміністрації Микола Джига, який є кандидатом у народні депутати по виборчому округу №15 (місто Шаргород, Мурованокуриловецький, Томашпільський, Тульчинський, Чернівецький, Шаргородський райони), урочисто передав шкільний автобус та 24 комп’ютери школі села Жолоби Томашпільського району. Відбулося це під час серпневої конференції педагогів району, - констатує Громадянська мережа «Опора».

Також Микола Джига передав школам Шаргородського району 32 персональних комп’ютери. Хоча відомо, що автобуси для підвезення школярів до місць навчання область отримує в рамках урядової програми «Шкільний автобус», а персональні комп’ютери для шкіл надходять в рамках угоди урядів України та Китаю, проте під час їх урочистої передачі навчальним закладам та при висвітленні цих подій у провладній пресі нерідко вживаються фрази на зразок «ми даруємо», «подарунок голови облдержадміністрації», «Микола Джига подарував» тощо.

Так, за спостереженнями «Опори», у газеті обласної ради «Вінниччина» (№ 67 (22709) за 31 серпня 2012 р.) в інтерв’ю з головою ОДА Миколою Джигою є слова про те, що «до початку нового навчального року в область надійшло 33 шкільних автобуси за кошти державного бюджету. Також для загальноосвітніх навчальних закладів Вінниччини отримано 315 персональних комп’ютерів в рамках угоди між урядами України і Китаю…», проте в тому ж номері газети - «Зокрема, Микола Джига подарував навчальним закладам району три комп’ютерних класи, а це 24 персональні обчислювальні машини». І на цій же сторінці поруч – замітка «Чотири комп’ютерних класи у подарунок», в якій наведено слова Миколи Джиги, сказані під час вчительської конференції в Шаргороді: «…А сьогодні ми даруємо району чотири комп’ютерних класи (32 комп’ютери)…»

«Варто зазначити, що голова Вінницької облдержадміністрації Микола Джига бере участь в публічних заходах у своєму виборчому окрузі, не перебуваючи у відпустці. Відповідно до закону України, виборча агітація не може здійснюватись органами виконавчої влади. Проте для кандидатів у депутати, які працюють в органах виконавчої влади, законом передбачено право (проте не зобов’язання) йти у відпустку на час передвиборчої кампанії», – наголошує «Опора».