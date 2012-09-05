Вінницьких міліціонерів посадили за парти

3 вересня в обласному Управлінні внутрішніх справ Вінниччини відбулося відкриттю нового навчального року в системі службової підготовки працівників органів внутрішніх справ.

- Служба у міліції вимагає від її працівників постійного оновлення багажу практичних та теоретичних знань, а також вдосконалення їх у повсякденній роботі, - говорить Ірина Добровольська з СЗГ УМВС України у Вінницькій області. - Надзвичайної актуальності набувають проблеми, пов’язані із захистом життя і здоров’я правоохоронців, які постійно піддаються впливу низки небезпечних факторів від злочинних посягань.

Протягом навчального року правоохоронці поновлять знання зі спеціальної підготовки, проведуть заняття з фізичної, вогневої та психологічної підготовки. Двічі на рік кожен з працівників міліції має скласти заліки із зазначених дисциплін.

У перший день навчання були розглянуті питання, відповіді на які найближчим часом стануть необхідними кожному працівнику. Ці питання стосуються дотримання працівниками міліції дисципліни та законності, законодавчої бази про вибори народних депутатів та основних положень нового Кримінального процесуального кодексу, який 19 листопада має вступити в дію.