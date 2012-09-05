Відтепер у Вінниці книжки відправлятимуть по світу

Книгарня «Є» запрошує на відкриття полиць буккросингу, яке відбудеться 10 вересня. о 18:00.

Те, чого вінничани вже так давно чекали, скоро станеться в Книгарні «Є»! Усіх книгоманів міста відтепер кличемо обмінюватися книжками завдяки «Є-Буккросингу».

- Буккросинг – це книжковий рух, що об’єднує понад 500 тис. осіб у 150 країнах світу, - говорить Олександр Вешелені з книгарні "Є". - Учасники руху сповідують ідеологію «звільнення книжок». Прочитані книжки залишають у громадських місцях, де будь-хто може їх забрати й прочитати, а потім залишити наступним читачам. Завдяки унікальному коду, згенерованому на сайті www.bookcrossing.com, можна відстежити, куди мандрує книжка разом із наступним її читачем. Цілком імовірно, що книжка рано чи пізно покине місто і навіть країну, де вона була запущена.

Особливістю буккросингу є те, що це не збір макулатури, а живий процес спілкування через книжку. Зазвичай на поличках буккросингу залишають ті книжки, які справді можуть припасти до душі тому, хто їх візьме. Обов’язкове правило буккросингу – «коли береш щось, віддай взамін». Тож полиця буккросингу ніколи не буває пустою!

На відкритті полички буккросингу у вінницькій Книгарні «Є» будуть присутні Катерина Калитко, Ігор Ходжаніязов, Василь Пастушина, Катерина Девдера, Ірина Павлюк та десятки інших книголюбів. Приходьте і ви з книжкою та гарним настроєм до нас!

Адреса книгарні «Є»: м. Вінниця, вул. Соборна, 89. Вхід вільний.