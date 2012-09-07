Електромонтера вбило струмом

5 вересня 44-річний електромонтер СО Хмільницькі електромережі ПАТ «Вінницяобленерго» В.Андрощук загинув на робочому місці.

Про цей повідомляє прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницький області.

За попередньою інформацією під час відновлення електропостачання одному з мешканців села Дубрівка Хмільницького району електромонтер піднявся на опору і був смертельно уражений електричним струмом.

Теруправлінням Держгірпромнагляду у Вінницькій області створено комісію, яка проводить розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком.