Вантажника на хлібзаводі роздавила платформа
11:20, 07 вересня 2012Вінниця
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Теруправлінням Держгірпромнагляду у Вінницькій області створено комісію, яка проводить розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, що стався 4 вересня з 29-річним вантажником ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» Гаврилюком В.Ф.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби теруправління Держгірпромнагляду у Вінницький області.
За попередньою інформацією під час вивантаження автомобіля на Гаврилюка В.Ф., який проходив повз автомобіль опустилась підіймально-опускальна платформа і смертельно його травмувала.
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