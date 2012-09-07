Вантажника на хлібзаводі роздавила платформа

Теруправлінням Держгірпромнагляду у Вінницькій області створено комісію, яка проводить розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, що стався 4 вересня з 29-річним вантажником ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» Гаврилюком В.Ф.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби теруправління Держгірпромнагляду у Вінницький області.

За попередньою інформацією під час вивантаження автомобіля на Гаврилюка В.Ф., який проходив повз автомобіль опустилась підіймально-опускальна платформа і смертельно його травмувала.