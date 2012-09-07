В будівництві області – обвал

За січень-липень 2012 року підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 644,5 млн. грн., що становить 88,2% до обсягів будівництва у січні – липні попереднього року.

Про це повідомило головне управління економіки у Вінницькій області.

У січні – липні 2012р. порівняно з відповідним періодом 2011р. скоротились обсяги будівельних робіт, виконані підприємствами на підготовці будівельних ділянок – на 47,0%, з оренди будівельної техніки з оператором – на 15,5%, з будівництва будівель і споруд – на 12,8%.

Будівельні підприємства м. Вінниці, якими виконано 82,7% загальнообласного обсягу робіт, скоротили їх проти січня – липня попереднього року на 9,7%.