14-річну вінничанку знайшли у метро Санкт-Петербургу

Три тижні розшукували 14-річну школярку з Калинівки Віталіну Клімішену. Неповнолітню оголосили у міжнародний розшук, тому що мали інформацію – дівчина зникла з хлопцем, який прихав до неї з Росії. 10 вересня, втікачку упіймала поліція у пітерському метро, повідомляє 20 хвилин.

Близько опівдня Віталіну помітили у Санк-Петербурзі на станції метро «Сенная площадь». Як повідомляють російські сайти, дівчина довго безцільно бродила по вестибюлю станції, чим привернула до себе увагу співробітників поліції. Коли 14-річну українку затримали, з’ясувалося, що вона у розшуку. Поліція помістила утікачку з Вінницької області в притулок для підлітків «Транзит».

Нагадаємо, що калинівська дев’ятикласниця зникла після того, як до неї у гості приїхав російських кавалер. Із 19-річним мешканцем Санкт-Петербургу, як розповіли оперативники обласної міліції, школярка познайомилися в мережі інтернет. Юнак несподівано для батьків Віталіни приїхав у Калинівку. Батько дівчини відправив гостя у готель, а дочці наказав бути вдома. Вранці виявилося, що дочка зникла, і слід несподіваного гостя теж простиг.

Віталіну розшукували з 20 серпня. Через її зникнення порушили кримінальну справу про вбивство. Так роблять стосовно всіх неповнолітніх, аби мати більше повноважень для пошуку зниклої дитини. Розшук Віталіни тривав 20 днів.

Про юнака, з яким виїхала школярка за межі країни, російська сторона нічого не повідомляє.