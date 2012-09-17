Водій перевернув машину і загинув

15 вересня на автошляху Крижопіль – Ямпіль біля с. Джугастра 23--річний водій автомобіля «Шкода» , житель м. Вінниці, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав на узбіччя дороги та перекинувся.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

В іномарці перебувало два пасажира. Внаслідок ДТП водій автомобіля загинув, а один з пасажирів, 24-річний житель Могилів-Подільського, з тілесними ушкодженнями госпіталізований.

На місці працювала слідчо-оперативна група міліції. За фактом дорожньо-транспортної пригоди порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч2. ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого).

Триває слідство.