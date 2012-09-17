Джига проситиме Президента спростити торгівлю з уральцями
Повернувся зі Свердловська
Вінниччина має налагодити торгівельні зв’язки Вінницької області з Уральським регіоном
Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Микола Джига під час проведення апаратної наради. Делегація з Вінниччини протягом 11-13 вересня з робочим візитом перебувала в Свердловській області.
Там представників делегації ознайомили з промисловим потенціалом та соціально-гуманітарною сферою регіону.
- Сьогодні ми маємо налагодити тісну співпрацю з свердловською областю, особливо це стосується торгівельних відносин, - наголосив Микола Джига.
За його словами, від Вінницької області буде направлено лист Президенту України і в свою чергу Свердловська влада звернеться до Президента РФ з пропозицією спростити торгівельні відносини двох країн в рамках існуючої митної угоди.