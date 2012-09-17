Джига проситиме Президента спростити торгівлю з уральцями

Вінниччина має налагодити торгівельні зв’язки Вінницької області з Уральським регіоном

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Микола Джига під час проведення апаратної наради. Делегація з Вінниччини протягом 11-13 вересня з робочим візитом перебувала в Свердловській області.

Там представників делегації ознайомили з промисловим потенціалом та соціально-гуманітарною сферою регіону.

- Сьогодні ми маємо налагодити тісну співпрацю з свердловською областю, особливо це стосується торгівельних відносин, - наголосив Микола Джига.

За його словами, від Вінницької області буде направлено лист Президенту України і в свою чергу Свердловська влада звернеться до Президента РФ з пропозицією спростити торгівельні відносини двох країн в рамках існуючої митної угоди.