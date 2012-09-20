Вперше в Україні для інвалідів відкрили майстерні

У селі Дорожне Вінницького району 19 вересня відкрили “Соціальні майстерені для неповносправних” . Створені вони вперше не тільки на Вінниччині, а й на території України. Розміщуються майстерні у приміщенні колишньої занедбаної школи і садочка. Ініціатором їх ствоерння виступили комунальний заклад “Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями “Обрій” і громадська організація Асоціація захисту та допомоги інвалідам “Відкриті серця”, повідомляє www.myvin.com.ua.

Планується, що відвідувати майстерні зможуть молоді люди з важкими формами інвалідності, такими як дитячий церебральний параліч,синдромом Дауна, аутизм, розумовою відсталістю. У майстернях вони виготовлятимуть сувенірні вироби з глини, шкіри, лози, рогози, паперу, солоного тіста, бісеру. Поки майстерні відкриті для молодих людей з Вінницького району. Але у планах організаторів створення подібних майстерень у кожному районі Вінницької області.

- Ми хочемо об’єднати усі громадські організації, батьків, владу, меценатів, для того, щоб довести усім, що люди з важкими формами інвалідності також мають право на працю, на трудову зайнятість, - говорить директор Комунального закладу “Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями “Обрій”, керівник Громадської організації Асоціація захисту та допомоги інвалідам “Відкриті серця” Світлана Демко. - Близько року ми шукали приміщення. З усіх сіл, які ми об’їздили, у селі Дорожне дуже гарна транспортна розв’язка для того, щоб доїхати, ще й з прекрасними дорогами.

Розраховані майстерні на 30 осіб віком від 18 до 35 років. Усі люди займатимуться з 9 до 17 години під наглядом і супроводом інструктора з праці, психолога, соціального педагога, медсестри, фахівця з лікувальної фізкультури і чергового адміністратора. Наразі вирішується транспортна проблема для того, щоб неповносправні змогли доїхати додому.

Ремонт приміщення у 400 кв м розпочато у 2011 році і здійснюється за кошти батьків молодих людей, спонсорів, асоціації “Відкриті серця”. Зараз керівники “Соціальних майстерень для неповносправних” просять відгукнутись малярів, штукатурів, плиточників, щоб завершити ремонтні роботи.

Довідка.

Комунальний заклад “Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями “Обрій” працює з 19.09.2006 року. А програма “Працетерапія” - з листопада 2011 року. Організація об’єднала 260 родин.