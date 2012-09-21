За добу на Вінниччині сталося 10 пожеж

Територіальне упраління Міністерства надзвичайних ситуацій у Вінницькій області повідомляє, що за добу з 20 по 21 вересня на Вінниччині команди пожежників 10 разів виїжджали приборкувати вогонь.

На щастя, людських жертв немає, але матеріальних збитків вогонь завдав. Так, у Вінниці пожежники гасили квартиру по вулиці Пирогова, та дрова на Тяжилові. У Вінницькому районі, у Вороновиці - горів житловий будинок, а в селі Парпурівці - суха трава. Вона ж стала причиною займання у селах Вила Ярузькі Чернівецького району та Селище Тиврівського району. Господарчі будівлі гасили у смт. Крижопіль, у Тульчинському районі с. Клебань та селах Кукавка і Обухів Мурованокуриловецького району.

З початку 2012 року на території області зареєстровано – 1475 пожеж, на яких загинуло – 56 осіб (з них 2 дитини), травмовано – 27 осіб (з них 4 дитини), врятовано – 15 осіб (з них 3 дітей).