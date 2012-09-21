Крадій моторолерів сам здався у міліцію

20 вересня о 13.00 год в міського відділу мілції міста Ладижина надійшли заяви з каяттям від П., 1989 р.н., непрацюючого, жителя м. Гайсин про те, що:

в ніч на 02.04. 2012 р. в м. ладижин від будинку, зо по вул. Процишина, здійснив крадіжку мопеда, “VIPER ZS-50” синього кольору.

в ніч на 20.04.2012 р. в м. Лвдижин від будинку по вул. Будівельників, здійснив крадіжку моторолера “VIPER ACTIVE” синього кольору.

в ніч на 08.05.2012 р. в м. Ладижин від будинку, що по вул. будівельників, здійснив крадіжку моторолера “VIPER ZS-50” червоного кольору.

в ніч на 24.05.2012 р. в м. Ладижин від будинку. що по вул. Наконечного здійснив крадіжку двох моторолерів “VIPER ZS-50” коричневого кольру та “ALFA ZS-50F чорного кольору

в ніч на 28.06.2012 р. в м. Ладижин від будинку, що по вул. Будівельників, здійснив крадіжку моторолера “VIPER ACTIVE” синього кольору.

в ніч на 15.07.2012 р. в м. ладижин від будинку, що по вул. Процишина, здійснив крадіжку моторолера “VIPER ACTIVE” червоного кольору.

в ніч на 14.08.2012 р. в м. Ладижин від будинку, що по вул. Будівельникі, здійснив крадіжку моторолера “ ZS-125-4” жовтого кольору.

в ніч на 25.08.2012 в м. Ладижин від будинку, що по вул. Будівельникі, здійснив крадіжку моторолера “VIPER ZS-50” червоного кольору.

в ніч на 02.09.2012 в м. Ладижин від будинку, що по вул. Ентузіастів, здійснив крадіжку моторолера “VIPER ZS-50” синього кольору.

Викрадене не вилучено у зв'язку з реалізацією. По вищевказаних фактах проводиться перевірка, про що повідомляє ДАІ Вінницької області.