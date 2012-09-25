У Ямполі святкують відзнаку президента
10:19, 25 вересня 2012Вінниця
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Голова правління став заслуженим
Президент України Віктор Янукович підписав Указ Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня машинобудівника.
«За вагомий особистий внесок у розвиток машинобудівної галузі, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм» - Президент постановив: Присвоїти почесне звання «Заслужений машинобудівельник України», голові правління акціонерного товариства «Ямпільський приладобудівний завод» - Кожухарю Валерію Олександровичу.
Обіймає посаду з 1999 року. Має патенти на винаходи.
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