У Ямполі святкують відзнаку президента

Голова правління став заслуженим

Президент України Віктор Янукович підписав Указ Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня машинобудівника. «За вагомий особистий внесок у розвиток машинобудівної галузі, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм» - Президент постановив: Присвоїти почесне звання «Заслужений машинобудівельник України», голові правління акціонерного товариства «Ямпільський приладобудівний завод» - Кожухарю Валерію Олександровичу. Обіймає посаду з 1999 року. Має патенти на винаходи.

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