В банди вилучили 30 тис. фальшивих доларів і бойовий пістолет

Майже 30 тис. фальшивих доларів, 400 євро та бойовий пістолет з дев'ятьма патронами - саме таке надбання вилучили співробітники вінницького УБОЗу при затриманні чотирьох учасників організованого злочинного угруповання.

Про цеповідомили УНН з посиланням на прес-службу МВС України.

Стало також відомо, що зловмисники підозрюються у збуті фальшивої іноземної валюти виключно у Вінницькій області.

"У розповсюджувачів підроблених грошей оперативники здійснили 6 закупівель номіналом 20, 50 і 100 доларів, 100 і 200 євро З'ясовано, що незаконний товар завозився контрабандно з сусідньої Республіки Молдови", - розповіли правоохоронці.

Представники ЗМІ також відзначають, що в ході розслідування кримінальної справи було накладено арешт на майно учасників організованого злочинного угруповання вартістю майже 158 тис. гривень.

За зібраними матеріалами порушено кримінальну справу за ч. 1-3 ст. 199 КК України "Виготовлення та ввезення в Україну підроблених грошей з метою збуту".

Всі зловмисники заарештовані, але одному вдалося втекти - він оголошений в розшук.