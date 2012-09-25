На пожежі врятували трьох людей

4 вересня о 16:39 у п’ятиповерхівці на вулиці Винниченка сталася пожежа. По прибуттю на місце події, було з’ясовано, що палає квартира на 4-му поверсі. За повідомлення місцевих жителів стало відомо, що у оселі перебувають люди.

Як повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області, рятувальники в апаратах захисту дихання зайшли у повністю задимлене приміщення, де і виявили трьох потерпілих.

Пожежу було ліквідовано за 5 хвилин, а членів родини було терміново евакуйовано на вулицю, де їх оглянули лікарі. Погорільці, двоє з яких 1957 та 1970 років народження, були госпіталізовані. Літня жінка від медичної допомоги відмовилася.

Вогонь у квартирі знищив речі домашнього вжитку, проте сума збитків наразі не відома. Причини загорання встановлюють фахівці.