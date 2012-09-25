Збірна Вінниччини виграла чемпіонат України з веслувального слалому

У с. Сокілець, що в Немирівському районі Вінниччини відбувся чемпіонат України з веслувального слалому серед ДЮСШ, СДЮШОР та спортклубів. Це вид спорту, в якому спортсменам на байдарках і каное треба долати водні перешкоди. А на Немирівщині водний рельєф ідеально підходить для таких змагань.

На старт вийшло близько160 спортсменів з різних регіонів. Але в підсумку саме збірна Вінницької області посіла 1-е загальнокомандне місце. Вихованці ДЮСШ № 2 Вінницького міського спорткомітету здобули півтора десятка медалей в особистому заліку, більшість з яких – срібні і бронзові. А чемпіонами стали представники міста над Бугом Сергій Варич, Олександр Верещак (каное-«двійка») і Денис Науменко (каное-«одиночка»).