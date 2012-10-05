Допоможіть опізнати жінку, яку знайшли у лісосмузі

У лісосмузі біля села Якушинці Вінницького району була знайдена невідома літня жінка, яка доставлена до неврологічного відділення вінницької районної лікарні.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Її прикмети: вік 60-70 років, обличчя овальне, худорлявої статури, волосся коротке фарбоване у рудий колір, ніс прямий, губи тонкі, вуха прилеглі.

Була одягнена: куртка темно-синього кольору на блискавці, кофта сірого кольору машинної в’язки на блискавці, майка синього кольору, коричневі чоловічі штани, один гумовий чобіт темного кольору.

Якщо кому щось відомо про дану особу, прохання повідомити в УМВС України у Вінницькій області за телефонами: (0432) 59-38-55, 59-38-19 або 102.