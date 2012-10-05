Націоналісти «настукали» міжнародним спостерігачам на владу

У Вінниці відбулася зустріч голови Вінницької обласної організації Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Олексія Фурмана та голови Вінницької міської організації ВО "Свобода", депутата Вінницької міської ради Володимира Базелюка з представниками Європейської місії спостереження за парламентськими виборами в Україні 2012 року. Місію на зустрічі представляв довгостроковий спостерігач від Албанії Еральд Елезі.

Як повідомила прес-служба Вінницької обласної організації ВО "Свобода", під час обговорення питань дотримання на Вінниччині виборчого законодавства керівники Вінницької "Свободи" розповіли спостерігачам про факти використання представниками Партії регіонів та посадовими особами Вінниччини адміністративного ресурсу для власної виборчої агітації, перешкоджання законній діяльності ВО "Свобода" на Вінниччині, політичного й економічного тиску з боку вінницької міської та обласної влади.

Крім того, нещодавно відбулася зустріч вінницьких свободівців із канадською місією спостерігачів, яким було надано подібні факти підкупу виборців, зловживання представниками влади службовим становищем та використання адміністративного ресурсу на користь провладних кандидатів у народні депутати.