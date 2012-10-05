Вінницьких «грачів» щодня ловитимуть рейдові бригади

Рішення «Про роботу таксистів міста Вінниці» затвердив виконком міської ради на засіданні 4 жовтня.

Ним передбачено створення робочої групи, яка буде проводити щоденні рейдові перевірки на території усього міста та матиме право вживати адміністративні заходи впливу на перевізників, які не зареєстровані та не мають ліцензії на перевезення пасажирів у режимі таксі.

Також група прийматиме від таксистів та служб радіотаксі пропозиції щодо вдосконалення ведення даного бізнесу.

Як повідомила радіокомпанії «Місто над Бугом» директор департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради Галина Якубович, наразі у місті видано понад 1100 ліцензійних карток, які дають право на перевезення пасажирів у режимі таксі, але податки сплачує лише третина власників цих ліцензій.