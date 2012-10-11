Сьогодні у Вінниці лунатиме Бетховен та Шопен

11 жовтня у Вінницькій філармонії о 18.30.піаніст Андрій Луньов разом з академічним камерним оркестром «Арката» пропонує послухати Бетховена та Шопена. Концерт з циклу «Піаністи України: до 300-річчя фортепіано».

Андрій Луньов зараз навчається на фортепіанному факультеті НМАУ ім. Чайковського у місті Києві. Він - стипендіат Президента України. У 2006 році з відзнакою закінчив КССМШ ім. Н.Лисенко у класі заслуженого працівника культури Н.В.Гриднєвої, і зараз продовжує навчання під її керівництвом. Луньов брав участь у міжнародних фортепіанних конкурсах та має низку нагород ( у 2004 році виборов диплом першого ступеня на конкурсі Ф. Шопена у Москві, у 2007 став переможцем Міжнародного конкурсу польсько-української музики ім. Ф. Шопена, а у 2008 виборов 3-тю премію на Міжнародному конкурсі «Синій птах» у номінації «Соліст із симфонічним оркестром»). Луньов брав майстер класи у відомих піаністів світу (А.Севідова (Росія), Ф.Готліба (Німеччина), К.Кеммерлінга (Німеччина)) та має фондові записи на українському радіо, в тому числі з оркестром Національної радіокомпанії України. Андрій Луньов записав ліцензійний CD з творами Шопена, Ліста та Шимановського.

У лютому 2010 року Андрій виступав у Вінниці у циклі концертів присвячених 200-річчю з дня народження Фредеріка Шопена. Тоді він продемонстрував високу виконавську майстерність, за що вдячна публіка нагородила його довгою овацією. Зокрема він виконав славетний перший концерт для фортепіано з оркестром Фредеріка Шопена разом з камерним оркестром «Арката» під диригуванням Георгія Куркова, повідомляє lorna-l.livejournal.com.

Цього разу прозвучать 4 скерцо Шопена, а у другому відділенні 1-й концерт для фортепіано з оркестром Людвіга ван Бетховена.