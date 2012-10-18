У Калинівці на сміттєвий полігон витратили 6 мільйонів

У Калинівському районі завершилось будівництво одного із найновітніших та технологічно ефективних полігонів твердих побутових відходів, потужністю 180 тисяч кубічних метрів. Місцевим бюджетам та обласному фонду охорони навколишнього природного середовища, за чий рахунок здійснювалося фінансування, полігон обійшовся у 6 мільйонів 200 тисяч гривень.

Як зауважив під час відкриття сміттєзвалища голова облдержадміністрації Микола Джига, робота полігону забезпечить санітарно-епідеміологічну безпеку населення міста Калинівка та дозволить ліквідувати несанкціоновані звалища у місті.

– Відкриття даного сміттєзвалища у Калинівському районі є прикладом запровадження на Вінниччині цивілізованого підходу до сміттєпереробки, – наголосив губернатор.

Полігон обладнано спеціальним екраном дна, дренажною системою, пожежною сигналізацією та майданчиком для санітарної обробки спеціалізованого транспорту, повідомляє Вінниця‘ОК. Для покращення умов праці обслуговуючого персоналу, запроектовано адміністративно-побутовий корпус з улаштуванням відповідного сантехнічного та іншого обладнання. Після введення полігону твердих побутових відходів планується його оснащення сміттєсортувальною станцією вартістю близько 3 мільйонів гривень.