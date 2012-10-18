Дві святині приїдуть з Лядівського скельного монастиря

19 та 20 жовтня у Вінниці у храмі Святої преподобномучениці Феодосії на подвор'ї Лядівського монастиря (м.Вінниця, вул. Липовецька, 1) будуть перебувати ікони з Лядівського монастиря «Отрада и утешение» та «Іоанна Хрестителя», повідомляє раідо "Місто над Бугом".

Доїхати до храму можна маршрутками № 70, 2б та троллейбусами № 1, 3, 6а та маршруткою 20а до зупинки «Панда» р-н ДПЗ.

Нагадаємо, що у 2013 році Лядівський скельний чоловічий монастир відзначатиме 1000-річчя з дня заснування.