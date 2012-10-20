Вінницькі плавці привезли дві медалі з Придністров’я
15:41, 20 жовтня 2012Вінниця
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Відкрита першість Тирасполя
У Придністров’ї відбулась відкрита першість Тирасполя з плавання. Змагання, присвячені Дню міста, зібрали 405 учасників. На блакитні доріжки, окрім господарів басейну, виходили кілька команд з Кишинева (Молдова), м. Речица (Білорусь), Одеси і Вінниці.
Місто над Бугом представляли 6 учасників. Усі – вихованці міського Палацу дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної. Два наших спортсмени вибороли нагороди на дистанції 50 метрів вільним стилем. Срібну медаль здобув 10-річний Данила Адамович, бронзову – 12-річний Андрій Денищик.
Кожен з наших призерів оставив позаду близько 40 учасників. Підготував спортсменів тренер з плавання ВМПДЮ Сергій Коваль.
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